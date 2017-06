Lions delen in Havenhuis 21.000 euro uit aan goede doelen uit noordrand en Antwerpen

Brasschaat / Kapellen / Putte-Kapellen / Borgerhout -

De Lions Club Antwerpen Moerland kwam donderdagavond samen in het Havenhuis. In dit prachtige Antwerpse decor kon ze 21.455 euro, opbrengst van haar voorbije actviteiten, beschikbaar stellen aan verschillende doelen. In eigen regio zijn dat Coda Hospice (Wuustwezel), Meander zorgboerderij (Kapellen, Brasschaat) en Moeders voor Moeders.