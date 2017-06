Twee koren delen podium én dirigent tijdens Promsconcerten

Duffel - Eén dirigent, één podium, twee koren. Dat zijn de ingrediënten voor Proms 2017, twee concerten waarvoor vrouwenkoor Sanseveria en het Philharmonisch Koor Antwerpen dit weekend in Duffel en Brasschaat de handen in elkaar slaan. “Een luchtig programma dat mooi aansluit bij de zomer”, klinkt het.

Het twintigkoppig vrouwenkoor Sanseveria uit Duffel en de zestig zangers van het gemengd Philharmonisch Koor (Philko) uit Antwerpen lopen aanzienlijk uiteen wat klank betreft. Toch delen ze een belangrijk element: dirigent Erik Demarbaix. Beide koren brengen morgen en zondag elk een eigen programma tijdens de Promsconcerten in Duffel en Brasschaat.

“Gewoonlijk brengen we met beide koren behoorlijk klassieke programma’s, maar rond de zomerperiode is het fijn om een soort nicheprogramma in elkaar te steken waarbij vooral bekende en toegankelijke melodieën centraal staan", legt de dirigent uit. "Voor de koren is het een kans om eens uit hun comfortzone te treden.”

Sanseveria vertolkt tijdens de concerten onder meer de bekende pophit Eternal Flame ?van The Bangles en werk van de Amerikaanse componist George Gershwin. Philko interpreteert dan weer klassiekers als Aux Champs-Élysées ?van de Frans-Amerikaanse zanger en componist Joe ­Dassin en werk van de roemruchte Italiaan Ennio Morricone. Tijdens beide concerten zorgt pianiste Nicole De Paepe voor begeleiding. Als apotheose brengen de koren aan het einde van elk concert ook een nummer samen. Dan mag het dak er volgens de dirigent helemaal af.

Wie zelf wil nagaan wat de koren in hun mars hebben, kan morgen om 20u nog terecht in congrescentrum De Kleipunt in Duffel. Het zondagconcert om 11u bij Theater Hemelhoeve in Brasschaat is ondertussen uitverkocht.

www.vrouwenkorensanseveria.be, www.philko.be