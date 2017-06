Antwerpen -

Er is nagenoeg geen verbetering in de hoeveelheid sluikstort en zwerfvuil in het Antwerpse straatbeeld. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) opvroeg bij Antwerps schepen van Stads- en Buurtonderhoud Caroline Bastiaens (CD&V).