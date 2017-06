Antwerp grijpt opnieuw naast transferdoelwit

Deurne - AA Gent heeft de transfer afgerond van de 18-jarige Senegalese flankaanvaller Aboubakary Koita. Koita komt over van ASV Geel, waarbij hij dit seizoen in de Eerste Amateurdivisie goed was voor vijf doelpunten in 29 wedstrijden.

Het frivole dribbelwonder, dat op jonge leeftijd met zijn ouders in Antwerpen neerstreek, leerde de kneepjes van het vak op de pleintjes van Zurenborg en Stuyvenberg en ging vervolgens aan de slag bij Merksem.

Daar werd hij door de scouts van Lyra opgemerkt. Twee jaar geleden belandde hij bij ASV Geel. Na een aanpassingsperiode kreeg de jonge Senegalees vorig seizoen volop zijn kans bij Geel, waarmee hij in de Beker van België stuntte door Standard uit te schakelen en in de volgende ronde pas na verlengingen te sneuvelen tegen de latere bekerwinnaar Zulte Waregem. Koita tekende voor twee jaar bij AA Gent, dat hem voor de neus van Lokeren en Antwerp kon wegplukken in Geel.