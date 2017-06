Harm van Veldhoven wordt sportief directeur Roda JC

Harm van Veldhoven wordt de nieuwe sportief directeur van Roda JC. Bij de Nederlandse eersteklasser ligt een contract van onbepaalde duur voor hem klaar, dat alleen nog moet worden getekend.

De eerste taak van Van Veldhoven wordt het aanstellen van een nieuwe trainer, na het vertrek van Yannis Anastasiou naar KV Kortrijk. Roda is op zoek naar sportieve stabiliteit - na de zeventiende plaats afgelopen seizoen - maar ook financiële - aangezien de Russisch-Zwitserse investeerder Aleksei Korotajev in de gevangenis zit. De 54-jarige Van Veldhoven verlaat tweedeklasser FC Eindhoven. De ex-trainer van Germinal Beerschot, KV Mechelen en Westerlo was er sinds februari 2016 sportief directeur.