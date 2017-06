Mucovereniging lanceert bewustmakingscampagne ‘Buiten Adem’

Brussel - De Belgische mucovereniging lanceert vrijdag onder het motto ‘Buiten Adem’ een bewustmakingscampagne rond de ziekte mucoviscidose. Dat meldt de vereniging in een persbericht.

Mucoviscidose is een ziekte waarbij abnormale dikke en taaie slijmen de ademhaling en de spijsvertering blokkeren. Dit veroorzaakt longproblemen, infecties maar kan ook leiden tot suikerziekte of darmverstoppingen. In ons land kampen meer dan 1.400 mensen met deze ongeneeslijke en erfelijke aandoening.

De ziekte is zeer heterogeen in haar verschijningsvorm. Mucoviscidose verloopt bij iedereen anders en bepaalde symptomen kunnen bij de ene patiënt niet en bij de andere net heel sterk aanwezig zijn. De symptomen kunnen aanwezig zijn bij de geboorte, maar ook pas later aan het licht komen.

In het campagnefilmpje wordt aan voorbijgangers in Antwerpen gevraagd of ze een tekst in één adem kunnen voorlezen. Hoe verder ze raken in de tekst, des te duidelijker het wordt dat het geen gewone wedstrijd was. Op het einde van het filmpje, wordt de kijker uitgenodigd om naar www.buitenadem.be te gaan en het onderzoek naar mucoviscidose te steunen.

De mucovereniging staat kinderen, jongeren en volwassenen met muco op sociaal, praktisch en financieel vlak bij in hun dagelijkse strijd tegen de ziekte, aldus muco.be.