Eerste exitpolls Britse verkiezingen: partij Theresa May verliest meerderheid

De Britse stembureaus hebben om 22 uur lokale tijd (23 uur Belgische tijd) hun deuren gesloten. De Conservatieven halen 314 zetels, maar verliezen nipt hun meerderheid, zo blijkt uit de eerste exitpolls van de Britse zenders BBC, ITV en Sky News. De Tories beschikten tot nu toe over 330 zetels.

Oppositiepartij Labour van Jeremy Corbyn komt volgens diezelfde exitpolls uit op 266 zetels. Dat is een winst van 34 zetels. De Schotse nationalistische partij SNP staan op 34 zetels. Die partij zou er dus niet in slagen haar historische verkiezingsoverwinning van 2015 (56 zetels) te herhalen. De liberaal-democraten zouden dan weer stijgen naar veertien zetels, voor het eurosceptische UKIP wordt geen enkele zetel voorspeld.

Serieuze tegenvaller voor May

Als dat resultaat bevestigd wordt, is dat een serieuze tegenvaller voor eerste minister Theresa May. Zij had op 18 april de vervroegde verkiezingen uitgeschreven om met een bredere steun in het Lagerhuis aan de onderhandelingen over de Brexit te kunnen beginnen.

Een belangrijke kanttekening is dat de Conservatieven bij de verkiezingen van twee jaar geleden ook maar 316 zetels kregen in de exitpolls. Maar de in de officiële uitslag wist de partij uiteindelijk wel nog aan de absolute meerderheid te komen. Het is dus nog niet zeker dat er een hung parliament komt.

Labour pakt eerste zetels, wachten op trend in officiële resultaten

De eerste vier van de 650 zetels zijn donderdag naar de Labour Party gegaan. Zowel in Newcastle Central en Newcastle East als in Sunderland South en Sunderland Central wist de partij haar zetel te behouden.

De voorbije 25 jaar was het telkens Sunderland dat met de eerste officiële verkiezingsresultaten kon uitpakken, maar deze keer liet dat district zich kloppen door Newcastle.

In alle vier de districten kwam Labour als sterkste partij uit de bus. Dat is op zich geen verrassing, want zowel Sunderland als Newcastle werden als safe seats beschouwd voor de sociaaldemocratische partij.

De meeste officiële resultaten worden pas na 3 uur (Belgische tijd) verwacht. Een volledig resultaat zal er wellicht pas tegen vrijdagmiddag zijn.

I think Theresa May has won own goal of the season. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 8, 2017

Corbyn: “May moet opstappen”

Foto: AP

Jeremy Corbyn, de leider van Labour, vindt dat Theresa May moet opstappen. Dat heeft Corbyn vrijdagochtend verklaard in zijn toespraak, nadat hij op overtuigende wijze de zetel van het district Islington North binnenhaalde.

“May heeft deze verkiezingen uitgeschreven omdat ze een mandaat wilde. Maar het resultaat is een verlies van steun en een verlies van vertrouwen. Ik denk dat dit voldoende reden is om te gaan en om plaats te maken voor een regering die echt representatief is”, verklaarde Corbyn.

May: “Stabiliteit nodig”

Foto: AP

Het Verenigd Koninkrijk heeft stabiliteit nodig en de Conservative Party zal daarvoor zorgen. Dat heeft de Britse eerste minister Theresa May vrijdagochtend verklaard, nadat ze zelf in het district Maidenhead de zetel voor het Lagerhuis had binnengehaald.

De Conservative Party van Theresa May dreigt haar meerderheid in het Lagerhuis kwijt te spelen. Maar in haar toespraak hield de premier nog een slag om de arm, door te benadrukken dat alle stemmen nog niet geteld zijn.

“Dit land heeft stabiliteit nodig. Als de Conservative Party de meeste stemmen en de meeste zetels binnenhaalt, dan zullen we onze rol opnemen om die stabiliteit te verzekeren”, zo klonk het. Opvallend was wel dat May daarbij sprak over ‘de meeste zetels’ en het dus niet had over een meerderheid.