Astrid Coppens zet de schaar erin

Astrid Coppens (34) begint aan een nieuw leven als filmactrice in Verborgen Verlangen, waarvoor ze vandaag voor het eerst op de set staat, naast Roel Vanderstukken. Bij dat nieuwe hoofdstuk in haar carrière hoort ook een nieuwe look.

Het is dan wel geen Katy Perry-make-over geworden, kapper Jochen Vanhoudt van Clientology in Antwerpen zette gisteren duchtig de schaar in Astrids kapsel.

“Het is toch de helft korter”, zegt Astrid terwijl ze nog met een beetje heimwee naar de afgeknipte lange slierten haar kijkt. “Ik was ontzettend zenuwachtig op voorhand, maar ik ben wel heel blij met het resultaat. Bram (haar echtgenoot, red.) vindt het ook heel mooi. Hiermee lanceer ik in België ook een nieuwe haartrend, het ‘LOB-hair’. Je hebt de korte bob, en dit is een lange bob...”

Foto: BAHNMULLER FRANK

Astrid moest haar haren laten kortwieken voor haar filmrol van schoenenverkoopster Louise, die zich ontpopt tot een succesvolle schrijfster. “Hadden ze echt kort haar gevraagd, dan hadden ze me toch een pruik moeten geven”, zegt Astrid. “Maar dit nieuwe kapsel voelt echt fris. Ik steun er ook een goed doel mee, want mijn afgeknipte haren gaan naar Think Pink, een organisatie die onder andere pruiken laat maken voor borstkankerpatiënten.”

Foto: BAHNMULLER FRANK