Ook Impuls ontkent akkoord met firma G4S Care

Antwerpen - het wetenschappelijk centrum Impuls in Nijmegen ontkent formeel dat er partnerschap is met G4S Care. Eerder werd ook al bekend dat een andere samenwerking, met de Rotterdamse Nico Adriaans Stichting (NAS), onbestaande was.

De firma G4S Care haalde drie sociale projecten binnen: het inloopcentrum voor daklozen De Vaart, het Zorghostel en het Zorgteam. Dat was onder meer op basis van een samenwerkingen met de organisatie NAS in Rotterdam en het wetenschappelijk centrum Impuls. Vorige week werd bekend dat NAS ontkent dat er een partnerschap was met G4S Care. Er was document ondertekend, maar door een medewerkster die hierover geen goedkeuring had van de directie.

Nu blijkt ook het partnerschap met Impuls, dat onder het academisch ziekenhuis Radboudumc valt, niet te bestaan.

“Er zijn gesprekken geweest tussen Impuls en G4S Care”, zegt Marloes de Vinck, woordvoerster van Radboudumc. “Een formeel akkoord rond een samenwerking of partnerschap was er niet. Zonder ons medeweten werd in de offerte van G4S Care echter vermeld dat er een partnerschap was voor enkele projecten in Antwerpen. Onze naam werd dus oneigenlijk gebruikt. We hebben G4S Care daarover aangesproken en duidelijk gemaakt dat ze ons in een moeilijke situatie brachten. We hebben deze firma dan ook gezegd dat we geen verder gesprekken willen voeren.”

Bij G4S Care wordt verrast gereageerd. “We hebben verschillende gesprekken gevoerd met de mensen van Impuls”, zegt de woordvoerder van G4S Care. “Ik vrees zij zich nu hebben teruggetrokken door een reeks van telefoontjes die ze kregen van leden van de oppositie in de OCMW-raad. Het is jammer dat die zich moeien in dit dossier. Daardoor kelderen ze een mooi project voor daklozen. Nu, Impuls is niet de enige speler met kennis in dit domein. We zoeken nu naar andere samenwerkingsverbanden.”

Duidelijkheid

Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau wil nog geen conclusies trekken uit deze zaak. “We gaan zelf op korte termijn in gesprek met G4S Care om duidelijkheid te krijgen”, zegt Duchateau. “Er zijn nu te veel verschillende signalen.”