1.700.000.000 euro per jaar: nooit gokten Belgen meer

De Belgen vergokken almaar meer, zo blijkt uit het nieuwe jaarverslag van de Kansspelcommissie. De gokbedrijven houden een kleine 850 miljoen per jaar over aan onze goklust. Tel daar de 320 miljoen euro bij van de Nationale Loterij, en in totaal raakten de gokkers 1,17 miljard euro kwijt in 2015. Met de bijbehorende problemen: al 304.949 Belgen zijn om een of andere reden uitgesloten.

De Kansspelcommissie is ongerust over de succesvolle verleidingsdans van de goksector. De cijfers tonen immers aan dat de gokbedrijven het steeds beter doen en steeds meer winst overhouden aan de gokgewoontes van de Belgen. Vooral omdat de verleiding steeds groter wordt gemaakt, zegt Etienne Marique, voorzitter van de Kansspelcommissie. “Bijna elke dag worden spelers verleid om een gokje te wagen, komt er een nieuwe aanbieder op de markt of komt er een gloednieuw spelconcept op de proppen.”

De goksector zoekt daarbij heel bewust de grens van het toelaatbare. “Aanbieders worden steeds creatiever in het bedenken van nieuwe spelvormen”, waarschuwt Marique. “De grens met het illegale komt soms gevaarlijk dichtbij.”

Foto: MARC HERREMANS -VUM

Het enige wat de overheid daartegenover kan zetten is “duidelijke regels” en de zorg voor de naleving ervan. “Er moet duidelijk worden afgebakend wat wel en wat niet kan, onder meer op gebied van publiciteit voor kansspelen.”

Marique pleit ervoor om zijn commissie genoeg slagkracht te geven om de verwildering van de goksector aan banden te leggen, want “in een wereld waarin iedereen vals speelt, gaat de integere mens door voor charlatan”.

De tijd van de grote casino’s lijkt voorbij. Jaar na jaar verliezen die aantrekkingskracht. De hallen met speelautomaten winnen wel nog klanten bij, maar het is een lichte vooruitgang. Beide groepen halen hun vooruitgang vooral uit hun online gokaanbod. Daar stijgt de winst met grote sprongen. Andere grote winsten zijn er voor de wedkantoren – al dan niet op internet – en voor de organisatoren van caféspellen.