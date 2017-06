Op bezoek bij de vreemde bondsvoorzitter van Estland: “Ik weet dat ze mij een gek noemen”

Veel atypischer kan je als bondsvoorzitter niet zijn dan Aivar Pohlak. De sterke man achter het Estse voetbal noemt zichzelf bohemien, heeft haar tot op zijn schouders en verafschuwt de strakke pakken die zijn collega’s dragen. En hij woont op de rand van de beschaving, op liefst vier uur rijden van het stadion en het bondsgebouw. Zijn 9-jarige dochter doceert hij zelf wiskunde en Russisch. “Ik heb liever niet dat ze onder de invloed van de massa valt.”

“He is crazy”, klinkt het bij de Estse voetbalbond als het over voorzitter Aivar Pohlak (54) gaat. Om er dan snel aan toe te voegen: “Maar wel op een goeie manier.”

Als we naar hem toe rijden, krijgen ...