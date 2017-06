Bornem - De FOD Financiën opende in Bornem een winkel waar in beslag genomen goederen worden verkocht. Zo heeft ook de provincie Antwerpen, na Brussel, zijn eigen zogenaamde Fin Shop. Het aanbod is heel divers: van kleding en schoenen tot auto’s en zelfs boten.

In 2010 werd in Haren voor de regio Brussel al een eerste Fin Shop geopend. “Voor Vlaanderen viel de keuze op het pand op de Industrieweg in Bornem. Dat heeft een totale opslagcapaciteit van bijna 9.000 ...