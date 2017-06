(Waarschijnlijk) geen Drive-In Movies

Mechelen - Er komt deze zomer waarschijnlijk geen nieuwe editie van de Drive-In Movies in Mechelen. UGC, dat de cinema recent overkocht van Utopolis, ziet het niet zitten om op zo’n korte termijn het openluchtevenement te organiseren.

De Drive-In Movies zijn al enkele jaren een traditie in Mechelen. Toch ziet het ernaar uit dat u deze zomer niet vanuit uw wagen van een film kunt genieten. De bioscopen van Utopolis in Mechelen en Turnhout werden recent overgenomen door UGC en dat bedrijf vindt het te kort dag om de Drive-In Movies nu nog te beginnen organiseren.

In Bobbejaanland gaat het evenement deze zomer zeker niet door. Over de Drive-In Movies in Mechelen twijfelt UGC nog. Mogelijk kiest de Franse bioscoopketen ervoor om toch twee à drie avonden te organiseren, maar daar bestaat nog geen zekerheid over. In 2018 zouden de Drive-In Movies wel terugkeren in hun oorspronkelijke vorm.