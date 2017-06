Kalmthout - Zeventig jaar samen lief en leed delen is niet iedereen gegeven. Louisa Aerts (87) en Jan Van Geen (93) deden het wel. Het koppel vierde op 7 juni hun platina huwelijk.

Een platina huwelijk is uitzonderlijk. Maar Louisa (87) en Jan (93) slaagden er wel in. “Toen onze ouders in Heide kwamen wonen, leerden we elkaar kennen”, zegt Jan. “Onze vaders werkten beide bij de spoorwegen op hetzelfde bureau aan de Antwerpse dokken. We kwamen bij elkaar over de vloer en zo maakten we kennis met elkaar. Louisa was nog maar 17 jaar, ik was er 23. Maar het was liefde op het eerste gezicht. We trouwden op 7 juni 1947, vlak na de oorlog, in het gemeentehuis van Kalmthout en gingen bij Louisa’s ouders inwonen. We kregen een zoon. Ik ging werken en Louisa bleef thuis om voor ons kind en het huishouden te zorgen.”

Drie jaar later, in 1950, bouwden ze hun eigen huis in de Koningin Astridlaan in Heide en daar woont het koppel nog steeds. “We wonen hier nog steeds graag en hebben het geluk om al 67 jaar in goede verstandhouding met onze buren te leven”, zegt het koppel. "We houden mooie herinneringen over aan vroegere tijden waarbij we ons altijd goed geamuseerd hebben met alle buren. Daar ben ik hen dankbaar voor."

“Als ontspanning gingen we regelmatig dansen in het café op het Statiepleintje”, herinnert Jan zich nog goed. “We waren ook lid van van Cultura in Heide. Die organiseerden veel feestjes. Ik herinner mee ook nog goed dat voetbalclub Heibos, ondertussen al Koninklijke Sportvereniging Heibos, in 1952 werd opgericht door enkele mensen uit de wijk. Ik heb toen nog enkele jaren gevoetbald bij het Katholiek Sportverbond. We speelden ook bridge bij de Kaartclub van Heide, maar ook vandaag de dag leggen we op dinsdag nog steeds graag een kaartje bij die kaartclub. Verder gaan we nog graag op restaurant in Kalmthout, gaan we graag samen winkelen en rijden we nog met onze elektrische fiets.”

Of het leven nu beter of slechter is dan nu? "Nee, vroeger was het niet beter, hoor. We zijn tevreden met de tijd van nu.We zijn een gelukkige familie en we zijn trots op onze zoon, onze drie kleinkinderen en onze twee achterkleinkinderen. Zij zijn onze ‘bonus’, want het is niet iedereen gegeven om dit geluk te mogen ervaren.”