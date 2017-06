Cockerillhof wordt opgesmukt

Hoboken - “We willen kinderen de gelegenheid geven te doen wat ze willen in het groen.” Het Cockerillhofparkje krijgt vanaf maandag een update voor meer speelgelegenheid en een nieuwe grasmat.

Het parkje aan het Cockerillhof aan de Jozef Leemanslaan in Hoboken krijgt een nieuw speeltuig en plantkundige make-over. Het Cockerillhof, de oude directeurswoning, werd al gerenoveerd enkele jaren terug, nu volgt het aangrenzende perceel van 400 vierkante meter.

“De speeltuigen en de rest van het stukje groen zijn verouderd”, zegt Pieter De Wilde van de communicatiedienst van het district Hoboken. “Er komt een gloednieuw speeltoestel waarop je kan klimmen, hangen en balanceren. Het gras wordt opnieuw gezaaid en er komen drie bomen bij.”

Het is vooral de bedoeling om kinderen aan het spelen te krijgen. “We willen hen prikkelen om te doen waar ze zin in hebben, en dat in een natuurlijke omgeving. In de buurt is niet veel groen, dus de vernieuwing is welkom.” Daarnaast is het ook de bedoeling passanten te overtuigen om er even te vertoeven.

De werken starten komende maandag. Om het pas gezaaide gras een kans op groeien te geven, blijft het parkje gesloten tot eind augustus. In november volgt nog een nieuwe beplanting om de tuin compleet te maken.