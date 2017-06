Buurtbewoners in de steek gelaten door De Lijn: “20 minuten wandelen? Dat is voor ouderen geen optie”

Luchtbal-Rozemaai - Bewoners van de Luchtbal zijn niet te spreken over de dienstverlening van De Lijn in hun wijk. “Bus 123 is weg, net als bus 23 en voor tram 6 moeten we twintig minuten stappen”, zegt Annie Vercammen die de buurt vertegenwoordigt. “Voor oudere mensen is dat geen optie.”

Op de Luchtbal is er heel wat ongenoegen over de busverbindingen van de wijk naar de stad. Volgens Annie Vercammen, die de buurtbewoners vertegenwoordigt, kijken de stad en De Lijn niet om naar haar buurt en zijn daar vooral de oudere bewoners het slachtoffer van. “Door de afschaffing van bus 123 kunnen we niet rechtstreeks meer naar het Jan Palfijnziekenhuis”, zegt Vercammen. “Velen van ons zijn dan ook overgeschakeld op het Stuivenbergziekenhuis, maar nu bus 23 is omgeleid en niet meer door de wijk rijdt, valt die verbinding ook weg. Om de tram te nemen moeten we twintig minuten wandelen, om daarna met onze boodschappen nog eens twintig minuten terug te wandelen. Voor ouderen is dat een haast onmogelijke opdracht.”

“Stad weigert te praten”

PVDA treedt Vercammen bij. “Oudere mensen moeten twintig minuten stappen met hun boodschappen”, zegt Sim Dereymaeker, woordvoerder van PVDA. “De verbinding met het ziekenhuis Stuivenberg valt weg. Met de PVDA leggen we die pijnpunten al maanden op de tafel, maar De Lijn en het stadsbestuur negeren deze. Ze weigeren de eenvoudige vraag om te komen luisteren naar de bewoners. Is het op die manier dat we het openbaar vervoer willen promoten? Het doortrekken van tram 6 naar het noorden van Luchtbal is een goede zaak, maar niet de enige, absolute oplossing. Goed busvervoer door de wijk blijft cruciaal.”

De Lijn wijst op de aanwezigheid van bus 650 in de wijk. “Met die lijn is een rechtstreekse bediening vanuit de wijk naar ZNA Jan Palfijn opnieuw mogelijk”, zegt Tom Van de Vreken van De Lijn. “Bewoners die kiezen voor ZNA Stuivenberg, kunnen lijn 650 richting station Luchtbal nemen om daar over te stappen op tram 6 naar premetrostation Handel, daar is een roltrap waardoor het dus ook toegankelijk is voor mensen met een rollator of kinderwagen. Het wegvallen van bus 23 hebben we opgevangen met een trajectwijziging van bus 650. Daarnaast biedt tram 6 dankzij de eigen bedding en de aansluiting op het premetronet een stiptere verbinding. Een tramlijn biedt een hogere frequentie: tram 6 rijdt om de tien minuten, bus 23 reed vroeger om de twintig minuten. Op woensdag 3 mei hebben alle trouwens betrokken bewoners een folder met de geplande wijzigingen in de bus gekregen.”