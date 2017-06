IN BEELD. Laatste IJslandvaarder wordt in ere hersteld

Antwerpen - Werkzoekenden van vzw Werkvormm restaureren op het Eilandje IJslandvaarder François Musin. Daarna wordt het varend erfgoed opengesteld voor het publiek.

Sinds eind maart ligt de laatste Belgische IJslandvaarder, de François Musin, in het Antwerpse Droogdokkenpark. Daar wordt het schip gerestaureerd door werkzoekenden van de vzw Werkvormm. De vzw begeleidt langdurig werkzoekenden en erkende vluchtelingen naar de arbeidsmarkt door hen opleidingen, werkervaring en trajectbegeleiding aan te bieden.

Foto: Victoriano Moreno

Youssef Elhaloui is een van de mannen die donderdagochtend volop in de weer is met het schoonmaken van het casco. Hij is aangesteld als instructeur. Youssef (37) kam tweeënhalf jaar geleden naar België. Van opleiding is hij ingenieur. “Ik heb vroeger zelf met boten gevaren en om nu een museumstuk als dit te mogen opknappen, is voor mij een droom die uitkomt. Ook de anderen zijn gemotiveerd.”

Na het schoonmaken kan de diktemeting worden uitgevoerd en wordt er een bestek opgemaakt. Dan gaan de restauratiewerken pas echt van start. Die zullen wellicht negen jaar duren. Daarna zal het varend erfgoed worden opengesteld voor het publiek. “We gaan onder andere op zoek naar navigatieapparaten en een stuur uit de tijd dat het schip nog vaarde en onderzoeken wat de origineel verflaag van het schip is. We willen het schip zo waarheidsgetrouw als mogelijk restaureren”, zegt Chris Bryssinckx van Werkvormm. “We hebben ook vijf getuigenissen opgenomen van mensen die een tijd met de IJslandvaarder hebben gevaren, die we het aan het publiek zullen tonen.”

Foto: Victoriano Moreno

Foto: Victoriano Moreno

Foto: Victoriano Moreno

Foto: Victoriano Moreno

Foto: Victoriano Moreno

Foto: Victoriano Moreno

Foto: Victoriano Moreno

Foto: Victoriano Moreno