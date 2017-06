Boeken uit klooster zoeken tweede thuis

Pater Hugo Gotink (75) is al druk in de weer om de honderden boeken een plaatsje te geven in de kerk. Foto: Margo Tilborghs

Essen - Wie een interessant boek op de kop wil tikken, kan de komende twee weekends gaan rondsnuisteren op de boekenmarkt in de kloosterkerk van de Rommeshoef.

Al sinds 1908 verblijven de paters redemptoristen in de Rouwmoer in Essen. Het klooster- en scholencomplex is gegroeid rond de site van de Rouwmoershoeve uit de zeventiende eeuw. Ooit verbleven er 34 paters, broeders en novicen in het klooster. De laatste jaren waren ze nog maar met vijf.

Het lot van deze paters was lange tijd onzeker, maar nu is hun verhuizing een feit. Nu de paters redemptoristen het klooster hebben verlaten, wordt in de kloosterbibliotheek een grote schoonmaak gehouden. Een deel van de waardevolle boeken is ondertussen al ondergebracht in een ander klooster, maar dat neemt niet weg dat er nog honderden boeken een nieuwe thuis moeten krijgen.

“We organiseren tijdens twee weekends een boekenverkoop”, zegt pater Hugo Gotink (75). “Je kunt hier van alles wat vinden. Er zullen veel interessante boeken worden verkocht tegen een heel aantrekkelijke prijs. Voornamelijk wetenschappelijke werken, kunst, geschiedenis en religieuze boeken, maar ook veel plaatboeken. Zelfs kinderen kunnen hier een mooi kijkboek vinden. Naargelang het boek betalen mensen 1 tot 5 euro. Mocht er een hogere prijs op het boek plakken, dan wil dat zeggen dat het ook om een waardevol boek gaat.”

De opbrengst van de boekenverkoop is ten voordele van het missiewerk en de lopende projecten in Luozi in Congo. “Daar heb ik zelf 38 jaar gewerkt”, zegt Gotink. “Zo wil ik mijn steentje bijdragen aan de mensen die daar het missiewerk nog voortzetten. Iedereen is welkom. Kom gerust langs met de hele familie. Na de boekenbeurs is wandelen in het bos of het kloosterpark nog mogelijk.”

Praktisch: De boekenverkoop vindt plaats op zaterdag 10 en zondag 11 juni, en zaterdag 17 en zondag 18 juni, tussen 14u en 17u, Rouwmoer 7, Essen.