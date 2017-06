Bekende Antwerpse familie koopt beschermd pand ’t Arabierke

Confiserie Roodthooft, bekend van de Mokatine, of ’t Arabierke, heeft een koper gevonden. Het gebouw krijgt vooral een residentiële functie.

Omdat de productie van ’t Arabierke verhuist naar Turnhout, werd een koper gezocht voor de fabriek in de Lange Leemstraat in Antwerpen. “Het pand heeft zo’n twee maanden op de markt gestaan. Elke week hebben we tien bezoeken georganiseerd op locatie. Er was ontzettend veel interesse’, zegt Alexander De Clercq van EMPC, die de verkoop regelt.

Foto: Bert Hulselmans

“Uiteindelijk is de verkoop dicht bij de vraagprijs van 2.850.000 euro afgesloten. Wie de koper is, kunnen we nog niet zeggen. Ik kan enkel kwijt dat het om een familie investeerders gaat uit het Antwerpse, een bekende naam. Het pand is beschermd, maar zal daarmee rekening houdend omgevormd worden tot vooral woningen en appartementen, eventueel in combinatie met kantoorruimten.”

Nog tot deze zomer blijft de productie van de koffiekaramellen van Roodthooft in Antwerpen.