Tractorsluis ligt onder vuur

Olen - Gemeenteraadslid Dag Pas (N-VA) wil af van de tractorsluis in de Roerdompstraat in Olen. Die zou voor meer onveiligheid zorgen. Schepen Marc T’Syen (CD&V) volgt deze redenering niet.

De versperring in de Roerdompstraat moet doorgaand verkeer uit de straat weren. De paaltjes en blokken staan er nog maar een paar maanden. “Al het verkeer dat er vroeger passeerde, rijdt nu via de Heibloem”, weet Pas. “Een straat met veel meer huizen en spelende kinderen dan de twee boerderijen in de Roerdompstraat. De verkeerssituatie is er gevaarlijker geworden. We stellen voor om de tractorsluis weer weg te halen.”

Schepen T’Syen zwaaide met cijfers van de politie Neteland die net het tegenovergestelde bewijzen. “Er passeert nu minder verkeer dan vroeger in de Heibloem, maar het klopt dat er vaak te snel wordt gereden. Daar moeten we iets aan doen, maar we gaan dat niet oplossen door de Roerdompstraat weer vrij te geven. Die straat is niet geschikt voor doorgaand verkeer.”

Volgens burgmeester Seppe Bouquillon (CD&V) moet de situatie samen met de buurtgemeenten in een ruimer kader bekeken worden. “De verkeersdrukte is de boosdoener, maar waarom kiezen automobilisten vaak voor een traject via Heibloem en Roerdompstraat?” De schepen engageert zich om met de buurtbewoners in overleg te gaan.