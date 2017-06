Gloednieuwe waterpartij op blotevoetenpad in De Schaggel

Malle - Het tienjarig bestaan van natuurreservaat De Schaggel, een project van het Mariagaarde Instituut, werd gevierd met de officiële inhuldiging van een gloednieuwe waterpartij op het al bestaande blotevoetenpad.

Het was feest in het Mariagaarde Instituut. Met reden, want het was tien jaar geleden dat het natuurreservaat De Schaggel werd ingewijd. Directeur Denise Eelen noemde dat project in haar welkomstwoordje terecht hét paradepaardje van haar school.

“Het begon allemaal heel kleinschalig en niemand van ons had in 2007 kunnen voorspellen dat het project zo’n omvang zou nemen en zo’n groot succes zou worden”, zeggen de leraressen Bieke Pynaerts en Veronique Van Maroey. Samen met hun collega’s Joos Laeremans, Joke Pynaerts, Patrick Huygens, Gerd Sips en Ann Kesselaers vormen ze de kerngroep achter het project.

Het Mariagaarde Instituut ligt een groot groen domein aan de rand van de Schaggelebeek. Tien jaar geleden werden de eerste stappen gezet om van een ondoordringbaar moeras een natuur-educatief reservaat te maken. Dat de school in haar opzet slaagde, is te danken aan de inzet van leerkrachten, leerlingen en sympathisanten die op gezamenlijke werkdagen vrijwillig de handen uit de mouwen staken.

Het resultaat is verbluffend. Zo beschikt de Schaggel over een mooie folievijver en een uitgebreid blotevoetenpad. Het parcours ervan is bezaaid met een hele reeks hindernissen en obstakels die moeten worden overwonnen. Op datzelfde terrein bevinden zich vier buitenklassen, een bijenstal en een ‘beestentoren’, waarin vogels, vleermuizen, eekhoorns, insecten en andere dieren een geschikt onderkomen vinden. Drie jaar geleden werd een houten uitkijktoren geplaatst van waaruit u een mooi uitzicht hebt op het reservaat.

En nu werd een gloednieuwe langgerekte waterpartij, aansluitend op het blotevoetenpad, officieel in gebruik genomen. Het geheel heeft een lengte van ongeveer vijftien meter en bestaat uit vier van elkaar verschillende delen. Het water is afkomstig van de kraan, maar wordt via een gesloten circuit telkens weer opgepompt en op een natuurlijke manier gezuiverd vooraleer het opnieuw in de vijver terechtkomt.

“We begonnen ermee in september 2016 en werkten de jongste weken de laatste details verder af”, vertelt Patrick Huygens.

De jonge ravotters Brecht Boeckx (13) en Tuur De Waele (11) waren er als de kippen bij om het blotevoetenpad mét waterpartij samen met andere kinderen uit te testen. “Is me dat leuk, jong!”, riepen ze blij uit. Ook de allerkleinsten, onder wie Klaas (2) en Annebel Van Looy (4), genoten onder het toeziend oog van papa Tom Van Looy van de frisse waterpartij. “Mijn vrouw, Evelien Luyckx, is hier nu tien jaar lerares. Even lang als het natuurreservaat bestaat”, geeft Tom mee.