Mars van moslims tegen terrorisme passeert op 10 juli in Brussel

Brussel - De mars van moslims tegen het terrorisme passeert op 10 juli in Brussel. Dat bevestigt de Joods-Franse schrijver Marek Halter, die organisator is van het evenement.

De mars doet Europese steden aan die de voorbije jaren getroffen werden door terroristische aanslagen. Een vijftigtal imams verzamelen op 8 juli in Parijs en reizen van daaruit door naar Berlijn. Op 9 juli is er een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de kerstmarkt in december 2016. Bondskanselier Merkel en de Duitse regering wonen de plechtigheid bij.

Op 10 juli is er om 11 uur samenkomst aan het Beursplein in Brussel. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en Salah Echallaoui, de voorzitter van de Moslimexecutieve, hebben hun aanwezigheid al bevestigd. Ook premier Charles Michel en de burgemeester van Brussel hebben een uitnodiging gekregen.

Het exacte programma van het Belgische luik is nog niet gekend. Mogelijk gaan de deelnemers ook naar Sint-Jans-Molenbeek. De organisatoren verwachten enkele duizenden mensen, onder wie vertegenwoordigers van alle religies.

De mars steekt vervolgens het Kanaal over en houdt halt in Londen. Daar staat op 11 juli een herdenkingsplechtigheid gepland. Nadien trekt de mars opnieuw naar Frankrijk, met haltes op 12 juli aan de Bataclan in Parijs en op 13 juli in Montauban. De mars eindigt op 14 juli in Nice, in aanwezigheid van de Franse president Emmanuel Macron.

(belga)