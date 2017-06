Verwaarloosde hond kan nauwelijks zien en eten, tot dierenasiel voor indrukwekkende transformatie zorgt

Een doodsbange puppy heeft een ongelofelijke transformatie ondergaan in een dierenasiel in de Amerikaanse staat Mississippi. Het dier was zodanig verwaarloosd waardoor het leek alsof zijn vacht enkel bestond uit dreadlocks. Vandaar dat hij ook de naam Bob Marley meekreeg, al ziet de hond er intussen heel wat beter uit.

Bob Marley en Rita na hun scheerbeurt Foto: Southern Cross Animal Rescue

Verzorgers van Southern Cross Animal Rescue troffen het hondje samen met zijn beste vriendin Rita aan in een schuur. Bob Marley was er erg slecht aan toe. Hij kon nauwelijks zien en eten door zijn lange vacht. Bovendien was de puppy daarnaarst erg schuw tegenover mensen. Ook Rita zag er niet geweldig uit, al viel haar situatie in vergelijking met Bob Marley nog goed mee.

Gelukkig zorgde een flinke scheerbeurt voor een prachtige transformatie. De foto’s die de verzorgers nadien konden maken, laten onmiddellijk het grote verschil zien. Momenteel verblijven de honden samen in het Parkside Animal Hospital, aangezien ze mogelijk huidinfecties hebben opgelopen. Bij gebrek aan hondenhokken, hoopt het dierenasiel via donaties genoeg geld in te kunnen zamelen om de honden nog beter te verzorgen.