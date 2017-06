Eethuis De Stoof opent vrijdag in voormalig restaurant Christie’s

Aartselaar - De Stoof is de naam van een nieuw eethuis in het Aartselaarse dorpscentrum. Carmen Vallé is zaakvoerder op de locatie waar sinds begin jaren negentig restaurant Christie’s gevestigd was.

Cristel Bal opende exact zesentwintig jaar geleden in de Kapellestraat haar restaurant Christie’s. Na vele succesvolle jaren werd de zaak overgenomen en omgedoopt tot Guzto. Maar sinds die zaakvoerders beslisten te verhuizen, stond het gebouw leeg, wachtend op een nieuwe impuls.

Die komt er nu met De Stoof. Zaakvoerder is Carmen Vallé (48), die vrijdag 9 juni tegelijk met de wekelijkse markt de eerste klanten in haar nieuwe eethuis mag verwelkomen. Het is voor haar, naast een belangrijke carrièrewissel, een droom die uitkomt.