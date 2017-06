Volksterrenwacht Mira organiseert crowdfunding voor nieuwe telescoop

Grimbergen - Volksterrenwacht Mira uit Grimbergen heeft naar aanleiding van haar 50e verjaardag een crowdfundingproject gelanceerd om geld in te zamelen voor een nieuwe telescoop. De beoogde 25.000 euro voor de aankoop van een 50 cm-spiegeltelescoop is al binnen. Bij Mira hopen ze echter nog meer centen op te halen, zodat ook een spiegeltelescoop van 60 cm kan worden aangeschaft.

“Met de financiële hulp van de Nationale Loterij zullen we in augustus de kleine Schmidt-koepel op het dak van Mira vervangen door een grotere koepel waar we meer dan 25 mensen zullen kunnen ontvangen in plaats van de 10 à 15 nu. In de nieuwe koepel willen we een moderne, automatische spiegeltelescoop plaatsen, die meer mogelijkheden biedt om het heelal te observeren en ook meer faciliteiten heeft om de infrastructuur te gebruiken voor onderwijsdoeleinden”, aldus Philippe Mollet van Mira.

Mira wou zich eerst een 50 cm F/8 kijker aanschaffen waarvan de kostprijs 40.000 euro bedraagt. Naast 15.000 euro middelen, moest hiervoor 25.000 euro verzameld worden via crowdfunding. “Dit bedrag hebben we momenteel reeds gehaald. Er zijn bovendien enkele bedrijven die nog geld willen storten, op voorwaarde dat we fiscale attesten kunnen afleveren, iets wat we proberen te regelen via de Koning Boudewijnstichting. De crowdfundingsactie loopt nog tot 21 juni. Tegen dan hopen we genoeg geld te verzamelen voor de aankoop van een 60 cm-spiegeltelescoop. Het is echter nog onduidelijk hoeveel die kost”, aldus Mollet.

