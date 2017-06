Ostapenko blijft tenniswereld verbazen en plaatst zich voor finale van Roland Garros

Elena Ostapenko heeft zich ten nadele van de Zwitserse Timea Bacsinszky geplaatst voor de finale van Roland Garros. Op haar 20ste verjaardag is zij de eerste Letse ooit die zich plaatst voor de finale van een Grand Slam-toernooi.

Ostapenko (WTA 47) klopte Bacsinzky (WTA 31) op Court Philippe-Chatrier na twee uur en 27 minuten in drie sets (7-6 (7/4), 3-6 en 6-3). De twee speelsters waren toevallig donderdag allebei jarig. Bacsinszky werd 28, Ostapenka 20.

Een derde ronde op het Australian Open in januari van dit jaar was voor Ostapenko het beste resultaat op een Grand Slam totnogtoe. Bij haar eerste deelname aan Roland Garros ging ze er vorig jaar in de eerste ronde uit. Voor Bacsinzky was het de tweede halve finale. Eerder werd ze ook in 2015 in de halve eindstrijd uitgeschakeld.

Timea Bacsinszky Foto: AFP

Andere halve finale

In de finale neemt Ostapenko het op tegen de winnares van het duel tussen de Roemeense Simona Halep (WTA 4) en Karoline Pliskova (WTA 3). Die halve finale wordt later op de avond afgewerkt.