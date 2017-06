Mario Been haalt Belgische physical coach naar APOEL

De Nederlandse trainer Mario Been blijft bij APOEL Nicosia bouwen aan zijn staf voor volgend seizoen. De Cypriotische landskampioen heeft donderdag de aanstelling van Bart Caubergh als physical coach aangekondigd.

Caubergh was sinds medio 2014 aan de slag bij het Russische Krylia Sovetov Samara, maar de fitnesscoach werd er na tegenvallende resultaten in januari samen met T1 Frank Vercauteren aan de deur gezet. Caubergh werkte voordien ook samen met Vercauteren bij KRC Genk (2009-2011) en Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten (2011-2012). Bij het Iraanse nationale elftal was hij van augustus 2012 tot februari 2013 assistent-trainer en physical coach onder de Portugees Carlos Queiroz.

Mario Been, die Vercauteren in 2011 opvolgde als T1 in Genk, haalde behalve Caubergh ook Damien Hertog naar Nicosia. De Nederlander verlaat Feyenoord, waar hij de U19 coachte, en wordt de assistent-trainer van zijn landgenoot. Cauberg en Hertog ondertekenden een contract voor een seizoen in de hoofdstad van Cyprus. Zij zullen bij APOEL samenwerken met onder meer doelman Urko Pardo en aanvaller Igor de Camargo.