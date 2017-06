Premier wil hervormingen doorvoeren om terreurdreiging hoofd te bieden

Brussel - Premier Charles Michel belooft dat de federale regering de nodige hervormingen zal blijven doorvoeren om de terreurdreiging het hoofd te bieden en de veiligheid van de burgers te garanderen. Samen met de Nationale Veiligheidsraad zal de regering de aanbevelingen van de onderzoekscommissie snel en nauwkeurig analyseren. Ze zal ook samenwerken met het parlement om het wettelijk arsenaal te versterken waar dat nodig is.

Dat meldt de premier donderdag naar aanleiding van het rapport over het luik veiligheidsarchitectuur dat de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016 heeft voorgesteld. Charles Michel is “opgezet met het belangrijke werk van de leden van de meerderheid en de oppositie van de onderzoekscommissie en de deskundigen”, luidt het in een mededeling.

De recente aanslagen in Manchester, Londen, Kaboel en in Parijs wijzen volgens de premier op het belang van een proactieve strijd en een Europese en internationale samenwerking tegen terroristen, wiens methoden voortdurend evolueren. Hij herinnert aan de dertig maatregelen die de regering heeft getroffen na de aanslagen op Charlie Hebdo en Hyper Cacher van januari 2015 en de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs.

“Van bij haar aantreden heeft de federale regering van veiligheid en in het bijzonder van de strijd tegen terrorisme en radicalisme een hoeksteen van haar beleid gemaakt”, aldus premier Michel. Het pakket van maatregelen heeft het mogelijk gemaakt de financiële en menselijke middelen op te trekken en de juridische middelen te versterken, luidt het nog.

Volgens de premier werden sinds 2015 267 veroordelingen voor feiten van terrorisme uitgesproken. Momenteel zitten 59 personen in voorlopige hechtenis in het kader van terrorismedossiers.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil het uitgebreide rapport eerst rustig doornemen, maar benadrukt in een video-interview met Belga dat hij zich steeds geëngageerd heeft om de aanbevelingen “zoveel mogelijk uit te voeren”.

Jambon verzekert bovendien dat niet gewacht is op de aanbevelingen om de personeelskaders bij de politie en de veiligheidsdiensten verder op te vullen. “We zijn volop aan het aanwerven: vorig jaar 1.600 mensen, dit jaar 1.400 en dat loopt nog wel aantal jaar zo verder”, aldus de minister. “En voor wat betreft de terreurgelinkte departementen zullen ze zelfs verder opgevuld worden dan de aanbevelingen vragen, dus ook daar hebben we niet gewacht om alles in gang te zetten.”

Ook Justitieminister Koen Geens belooft de voorstellen van de onderzoekscommissie grondig te bestuderen. Hij vindt het alvast een goede aanbeveling om het federaal parket - bevoegd voor terreurzaken - “een vaste recherchecapaciteit toe te kennen met rechtstreekse aansturing”. “Zo wordt het minder plausibel dat door het federaal parket gefederaliseerde dossiers door onvoldoende capaciteit niet onderzocht kunnen worden”, aldus de minister.

Concreet stelt de onderzoekscommissie voor dat “periodiek wordt vastgesteld hoe groot de voor het federaal parket gereserveerde recherchecapaciteit van de FGP’s moet zijn”. Tot op vandaag moet het parket immers telkens weer op zoek naar rechercheurs bij de verschillende afdelingen van de federale gerechtelijke politie (FGP). De federale procureur moet ook “bindende richtlijnen kunnen geven aan de vijf terro-FGP’s”, vindt de onderzoekscommissie nog.

Een afzonderlijke recherchedienst voor het federaal parket komt er evenwel niet. Die bestaat vandaag ook niet “en dat wil de onderzoekscommissie zo houden”, zo luidt het nog in de documenten van de commissie.

