Verkeershinder in Zurenborg door gat in de weg

Antwerpen 2018 - In de Oostenstraat in Antwerpen, een zijstraat van de Van Den Nestlei, is er verkeershinder ontstaan door een wegverzakking.

“Het ging aanvankelijk om een gat van een halve meter op een halve meter”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Omdat het zich in het midden van de weg bevindt, is het moeilijk om er voorbij te raken. We zijn ter plaatse om het verkeer te regelen. Maar je vermijdt best de omgeving.”

Antwerpse Waterwerken gaat ter plaatse om het gat te herstellen. Hoe lang de hinder nog zal aanhouden, is voorlopig onduidelijk.

Foto: WH