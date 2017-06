Festival Fashion Fun

We kunnen lekker genieten van mooi zomers weer en dit wil zeggen.., bijna kick-off van het festivalseizoen! Een festival draait vooral rond sfeer en muziek, maar meer en meer (door de leuke foto's op social media die we delen) wordt je outfit belangrijk. Het volstaat dus niet zomaar een short en leuk tshirt aan te trekken. Winkels en grote kledingketens focussen zelfs op speciale collecties met geselecteerde items puur voor de festivalgangers. Dus ladies, wil je in stijl genieten van de zomerse muziekvibes , check deze 4 modetrends waar je helemaal festival ready mee bent!

Embroidery

Breigoed, borduursels,...sexy en stoer gecombineerd met een trendy korte denim short.

90's look

Helemaal in is de 'rebelse' jaren '90 look met patches, rock t-shirts en véél denim.

Little white dress

Romantisch en lekker fris, het korte witte jurkje. Combineer hem stoer met laarsjes of sportief met een paar hippe sneakers.

Glitter shine

Geef je outfit een instant feestelijke touch met glitter voor een shiny look.