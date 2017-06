Standard zet zinnen op andere Franse coach

De Fransman Rémi Garde weigerde gisteren om trainer te worden bij Standard, maar de Rouches bewandelen ondertussen al de piste van een andere Franse coach. Volgens de Waalse pers, die overigens gisteren Garde al verkeerdelijk definitief bij Standard zagen, zat het bestuur van de Luikse club al samen met Sabri Lamouchi.

De 45-jarige Lamouchi is net zoals Rémi Garde een voormalig Frans international. Als speler behaalde hij de Franse titel met Auxerre en Monaco en pakte hij de Italiaanse cup met Parma. In Italië kwam hij ook in contact met Olivier Renard, technisch directeur bij Standard. De Frans-Algerijn zou later ook nog voor Inter, Genoa en Olympique Marseille voetballen. Als Frans international scoorde hij in 1996 nog tegen België (0-2).

Meteen na zijn actieve carrière werd Lamouchi in 2012 bondscoach van Ivoorkust. Hij haalde met het Afrikaanse land de kwartfinale van de Afrika Cup en werd uitgeschakeld in de poulefase (met Japan, Colombia en Griekenland) op het WK in Brazilië. Na het WK stapte hij op bij Ivoorkust en trok hij naar El-Jaish Sports Club in Qatar, waar hij tot op heden aan het roer staat. Die club fusioneert echter met kampioen Lekhwya tot het nieuwe team Al Dahil, waardoor Lamouchi mogelijk vrij komt. Al heeft hij nog wel een contract tot 2018.

Volgens Le Soir is Lamouchi dit weekend terug naar Doha afgezakt om de verbreking van zijn contract te onderhandelen. Standard wacht momenteel af hoe dat verloopt en hoopt op een positief antwoord binnen de 48 uur.