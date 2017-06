Ruben Bemelmans gaat meteen onderuit in Surbiton

Ruben Bemelmans (ATP 125) heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Britse Surbiton (gras/127.000 euro). Hij verloor in twee sets van de Oekraïner Sergiy Stakhovsky (ATP 123).

Na 57 minuten tennis stond de 6-2, 6-4 eindstand op het scorebord. In de achtste finales neemt Stakhovsky het op tegen de Britse ‘wildcard’ Cameron Norrie (ATP 243) of het Tunesische vierde reekshoofd Malek Jaziri (ATP 71). De 29-jarige Bemelmans was de enige Belg op de tabel van de Aegon Surbiton Trophy.