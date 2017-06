Jonge Syriër aan de bak als lasser dankzij project van de stad: “Ik wilde heel graag werken”

Antwerpen - Het project Tech-Check heeft het afgelopen jaar 53 erkende vluchtelingen gescreend op hun vaardigheden. 22 van hen hebben werkplekleren of een stage gevolgd. “Die eerste werkervaring is belangrijk, en meteen ook een technisch taal- en cultuurbad”, zegt schepen Marc Van Peel (CD&V).

Sinds twee maanden is Mohamad Traplcia (28) uit Syrië aan de slag bij metaalrecyclagebedrijf Vermetal in Schelle. Hij is één van de 22 erkende asielzoekers die via het project Tech-Check een betaalde stage kon doen. De bedoeling is dat hij na zes maanden een vast contract krijgt. “Mijn vader had in Syrië een garage, dus daar heb ik leren lassen. Ik heb ook nog drie jaar als lasser op een schip gewerkt. Daarna heb ik rechten gestudeerd, maar door de oorlog moest ik stoppen. Ik ben blij dat ik nu als lasser aan de slag kan, ik wilde heel graag werken.”

Teck-Check is een samenwerking tussen de stad Antwerpen, vzw De Lift en de VDAB. Sinds 1 juni heeft de VDAB het project overgenomen van de stad. “We zullen ook Mechelen, de Rupelstreek en Turnhout erbij betrekken”, zegt Bjorn Cuyt van de VDAB.

Van de erkende vluchtelingen die een stage hebben gedaan, hebben er ondertussen twee en vast contract gekregen. “Dat aantal zal waarschijnlijk nog groeien”, zegt Chris Bryssinckx van De Lift. “Maar we mogen niet alleen naar vaste contracten kijken. Het feit dat mensen meteen op de arbeidsmarkt kunnen worden ingeschakeld, is een groot verschil ten opzichte van vroeger toen nieuwkomers pas na enkele jaren aan het werk konden. In plaats van eerst een talencursus af te ronden, worden mensen op de werkvloer zelf verder opgeleid.”

De VDAB wil het komen jaar 150 erkende vluchtelingen en laag- en middengeschoolde anderstalige nieuwkomers screenen op hun vaardigheden om ze snel aan werk te helpen. Daarvoor is een budget van 500.000 euro uitgetrokken.