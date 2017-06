Is volkorenbrood gezonder dan wit? Wetenschap biedt verrassend antwoord

Ondanks de vele studies over brood en welke soort de gezondste is, blijft de wetenschap ons een duidelijk antwoord schuldig. Nieuw onderzoek aan het Israëlische Weizmann Institute of Science, verschenen in het vakblad Cell Metabolism , suggereert echter dat het effect sterk afhankelijk is van persoon tot persoon.

Onderzoeken naar de kenmerken van verschillende broodsoorten hebben nog geen uitsluitsel gegeven over de klinisch relevante parameters op ons lichaam, maar de nieuwe studie van het team onderzoekers ging iets dieper in op de materie. Twintig kerngezonde proefpersonen kregen twee verschillende soorten brood te eten: wit brood en ambachtelijk zuurdesem volkorenbrood. Daarna werden de effecten die het had op hun lichaam nauwkeurig gemeten.

Weinig invloed

Wat blijkt nu? Het brood zelf had niet veel invloed op de deelnemers en verschillende individuen reageren anders op brood. Aan de hand van die conclusie, ontwikkelden de vorsers een algoritme waarmee ze konden voorspellen hoe mensen zouden reageren op bepaalde soorten brood. In de volgende fase gingen tien proefpersonen meer wit brood nuttigen, zodat hun dagelijkse calorie-inname voor 25 in plaats van 10 procent afkomstig was van het voedingsmiddel. De andere helft verhoogde de inname van volkorenbrood. Na twee weken werd het effect van hun eetgewoonten geanalyseerd. Onder meer het cholesterol- en vetgehalte werd bekeken.

Brood op maat

Maar in tegenstelling tot de verwachtingen van de onderzoekers, had het eten van de twee soorten brood niet tot opmerkelijke verschillen geleid. “Toen we de uitkomst bestudeerden, merkten we dat de lichamelijke reactie van sommige proefpersoon beter was op het ene brood, terwijl andere deelnemers beter reageerden op het andere brood”, zegt onderzoeker Eran Elinav in een reactie aan Medical Express. De vorsers besluiten dus dat ‘het beste brood’ persoonlijk is en dat de resultaten handig kunnen zijn om mensen in de toekomst beter uit te leggen welke voedingsmiddelen bij hen passen.