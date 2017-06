Dit immens veel bekeken filmpje moet iedereen aan het denken zetten over plasticvervuiling

Het is een van de milieuproblemen die het meest zorgen baart, de vervuiling van de zeeën en oceanen en de plasticsoep die almaar uitdijt. Ieder jaar belandt er maar liefst 10 miljoen ton plastic in de oceanen, afval dat nauwelijks vergaat en schade toebrengt aan fauna en flora. Tal van voorlichtingscampagnes lijken nauwelijks zoden aan de dijk te brengen, maar met de zomer in het vooruitzicht komt de organisatie Plastic Change International met een nieuw offensief.

De milieuorganisatie lanceerde dit geestige animatiefilmpje, geproduceerd door animatiestudio The Animation Workshop. Het hoofdpersonage in het kortfilmpje zit op een strand en gooit achteloos een plastic verpakking weg, die achteloos de zee in waait. Tot zijn verbazing krijgt de man het aan de stok met Poseidon, de god van de zeeën, die hem de verpakking terug werpt in het gezicht.

Het filmpje werd op enkele dagen tijd al meer dan 20 miljoen keer bekeken. Of het ook zijn doel bereikt zal de toekomst moeten uitwijzen.