Ranstse schuld bijna vierhonderd euro onder Vlaams gemiddelde

Ranst - Schepen Roel Vermeesch (Open Vld) die bevoegd is voor de financiën stelde de budgettaire resultaten van 2016 voor. Daaruit blijkt dat elke Ranstenaar 640 euro schuld heeft terwijl het Vlaams gemiddelde op 1009 euro uitkomt.

Dat betekent dat er in de nabije toekomst geen nieuwe belastingen of andere financiële bijdragen aankomen. Aan de inkomstenkant waren er wat meevallers. Zo leverde de belasting op motoren en leegstand 27.000 euro meer op dan verwacht.

Het aantal personeelsleden dat voor de gemeente werkt, bleef constant op 103 eenheden. Het aantal inwoners blijft stijgen maar in iets mindere mate dan in 2015. In totaal kwamen er driehonderd mensen bij. Ook in het asielcentrum was de instroom iets minder groot maar door het grote verloop van de bewoners heeft de dienst bevolking de handen meer dan vol.

De sporthal kreeg bijna dertigduizend sporters over de vloer en 14 % van de bevolking is aangesloten bij een sportclub. De bib doet nog beter want ongeveer twintig percent van de Ranstenaars is actief gebruiker. Dus de verbouwing van de hoofdbib die 144.000 euro kostte is geen weggegooid geld.