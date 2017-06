Zo zien de covermodellen van Playboy er nu uit

Het magazine Playboy haalde zeven voormalige playmates uit de jaren zeventig, tachtig en negentig terug voor de camera voor een iconische fotoshoot. De dames in kwestie lieten zich jaren na datum op identieke wijze fotograferen en deden zo het motto 'eens een playmate, altijd een playmate' alle eer aan.

De fotoshoot waarbij zeven iconische covers uit de jaren zeventig, tachtig en negentig opnieuw tot leven worden geroepen met dezelfde modellen als toen is het geesteskind van Cooper Hefner (25), de zoon van Hugh Hefner die als nieuwe creatieve directeur aan het hoofd van het blad staat.

Zijn moeder Kimberly Conrad Hefner, die het in 1989 zelf tot Playmate of the Year schopte, vormde zijn inspiratiebron. Zo zou hij haar op moederdag gevraagd hebben of ze haar fotoshoot ooit nog zou willen herbeleven en zou ze daar met veel plezier mee ingestemd hebben, waardoor het balletje aan het rollen ging.

Candace Collins, Playmate of the Year 1979 was een vaste waarde op de covers van Playboy. "Ik heb op acht covers in totaal gestaan. Het was een echte job voor mij. Nu besef ik hoe bijzonder die shoots waren en prijs ik mezelf gelukkig dat ik tot deze bijzondere groep mensen mag behoren," aldus Candace op de website van Playboy.

Cathy St. George, August Playmate 1982 had oorspronkelijk geen plannen om model te worden toen ze naar LA verhuisde. "Ik was zeventwintig jaar oud toen ik naar LA trok, ik was al getrouwd geweest en ik had in mijn thuisstad een leidinggevende functie uitgevoerd. Ik wilde geen model worden, ik had nooit eerder als model gewerkt, maar het was een compleet nieuw leven. Ik herinner me nog heel weinig van de eighties. Als je het intens beleefd hebt, herinner je je het niet", grapt Cathy.

Charlotte Kemp, December Playmate 1982. "Ik woonde bij een toenmalige playmate, die me voortdurend probeerde aan te zetten om ook naaktmodel voor het blad te worden", vertelt Charlotte. "Dat kon volgens haar niet anders met 'zo'n borsten'. Na een dronken namiddaguitje stapten we bij Playboy binnen en voor ik het wist stond ik één dag later in de fotostudio."

Kimberly Conrad Hefner, Playmate of the Year 1989: "Kort nadat ik naar LA verhuisde, leerde ik Hugh Hefner kennen. We begonnen te daten, trouwden en kregen kinderen. De rest is geschiedenis", vertelt Kimberly. "Ons huis was altijd gevuld met mensen, het was er altijd een leuke boel. Er was altijd wel iemand aanwezig als ik de woonruimte in kwam gewandeld. Het was een andere manier van leven, in andere tijden, weet je wel!"

Reneé Tenison, Playmate of the Year 1990 was de allereerste gekleurde playmate. "Rond mijn verschijning in Playboy ontstond de nodige controverse, omdat ik volgens sommige vrouwen louter tot een object werd herleid. Maar zo zag ik het niet. Alle grote namen in de modellenwereld hebben ooit naakt geposeerd. Ik zie het als een kunstvorm,' benadrukt Reneé.