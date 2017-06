Werken aan E313 richting Hasselt

Het verkeer op de E313 wordt drie nachten beperkt tot één of twee rijstroken. Foto: sven dillen

Wommelgem - Tijdens de nachten van 8, 9 en 10 juni zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uitgebreide werkzaamheden uitvoeren aan het wegdek van de E313.

Tussen het knooppunt Antwerpen-Oost en het op- en afrittencomplex Wommelgem (nr. 18) krijgt een deel van het wegdek richting Hasselt een nieuwe laag asfalt. Om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken worden de werken ’s nachts en in het weekend uitgevoerd. Het verkeer moet tijdens de drie nachten over één of twee rijstroken passeren. Voornamelijk tijdens de avond- en ochtenduren kan dit voor de nodige vertragingen zorgen.

Om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken wordt er enkel ’s avonds en ’s nachts gewerkt. Toch houden weggebruikers tijdens de drie nachten best rekening met vertragingen en wordt aangeraden om de omgeving indien mogelijk te mijden.

Zaterdag 10 juni wordt er overdag niet gewerkt en zijn drie van de vier rijstroken beschikbaar. Tijdens de eerste nacht is de afrit Wommelgem afgesloten en moet het verkeer verderop keren aan het complex van Massenhoven. Aan de werfzones geldt ’s nachts en zaterdag overdag een snelheidsbeperking van 70 km per uur.