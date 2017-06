Christian Coleman sprint naar negende plaats aller tijden op de 100 meter

De Amerikaan Christian Coleman heeft woensdag tijdens een atletiekmeeting in Eugene (Oregon) de snelste 100 meter van het jaar gelopen. In de halve finales van de nationale universiteitskampioenschappen (NCAA) klokte hij af na 9.82 (wind: +1,3 m/s).

Coleman was daarmee zes honderdsten sneller dan de Zambiaan Sydney Siame, die op 8 april in eigen land 9.88 had gelopen.De 21-jarige Coleman zette meteen ook een nieuw NCAA-record neer. Sinds juni 2011 stond dat met 9.89 op naam van de Zimbabwaan Ngonidzashe Makusha.

De vorige besttijd van de jonge sprinter bedroeg 9.95. Die tijd had hij in juli 2016 gelopen op dezelfde piste in Eugene.

In de geschiedenis van de Amerikaanse spurt liepen alleen Tyson Gay, Justin Gatlin en Maurice Green sneller dan Coleman. Hij staat met 9.82 nu negende in de ranglijst aller tijden van snelste sprinters. Het wereldrecord van de Jamaicaan Usain Bolt bedraagt 9.58. Dat liep hij in 2009 op het WK in Berlijn.