Golden State Warriors staan op een zege van NBA-titel

De Golden State Warriors zijn nog amper een overwinning verwijderd van de titel in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA. Woensdagavond wonnen de Warriors met 113-118 van uittredend kampioen Cleveland Cavaliers en vergrootten zo hun voorsprong tot 3-0.

De Californiërs hadden de eerste twee duels in eigen huis vlot gewonnen (113-91, 132-113) maar leken in Cleveland op een eerste verlies af te steven. Onder impuls van LeBron James (39 punten, 11 rebounds, 9 assists) en Kyrie Irving (38 punten) hadden de Cavaliers op drie minuten van het einde nog een voorsprong van 6 punten. Maar dankzij een reeks van 11 punten op rij ging Golden State alsnog met de zege aan de haal. Kevin Durant tekende voor 31 punten, één meer dan Klay Thompson. Stephen Curry was goed voor 26 punten.

“Ik heb alles gegeven wat ik had”, reageerde LeBron James achteraf. “Dit is allicht de ploeg met de meeste aanvallende kracht waar ik ooit tegen heb gespeeld. Ik heb het al tegen veel straffe teams opgenomen in mijn carrière, maar ik denk niet dat er eentje was die zoveel ‘firepower’ had dan de Warriors.

Vrijdag kan Golden State de klus afmaken wanneer beide teams elkaar opnieuw ontmoeten in Cleveland. Het gebeurde overigens nog nooit dat een ploeg in de NBA-finale een 0-3 achterstand kon ophalen.

De Warriors hebben voorlopig een perfecte score in de play-offs, met vijftien zeges en nul nederlagen. Het zou een primeur in de NBA-geschiedenis zijn dat een ploeg al zijn wedstrijden in de nacompetitie wint.

De Cleveland Cavaliers en de Golden State Warriors staan voor het derde jaar op rij tegenover elkaar in de NBA-finale. Vorig seizoen pakten de Cavaliers de titel, in 2015 trokken de Warriors aan het langste eind.