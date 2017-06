Zin om tussen de takken te slapen? Reserveer dan een boompit in Hingene

Bornem / Mechelen - Avonturiers kunnen vanaf 30 juni een kampeerplaatsje reserveren in een van de vier boomtenten die in de tuin van het paviljoen De Notelaer in Hingene hangen. De geïnteresseerden mogen wel niet te veel last hebben van hoogtevrees, want je kampeert een drietal meter boven de grond.

“Maar het is absoluut veilig”, verzekert Jolien Van Den Dries ons. Zij leidt voor Kempens Landschap dit project in goede banen. “De stevige wind van vorige dinsdag heeft er alvast voor gezorgd dat alle dode takken eraf gewaaid zijn. De bomen waar de tenten in hangen, zijn net gesnoeid zodat ook daar niets naar beneden kan vallen. Mensen hoeven nergens bang voor te zijn. Het is een hele stevige constructie.”

Het ophangen van de tenten was een hele klus. Ze wegen maar liefst 350 kilogram per stuk. Ze zijn opgebouwd uit een stalen constructie die op twee plaatsen aan de boom bevestigd wordt. Daarna krijgt de tent een vloer en een jasje uit tentdoek.

Van 30 juni tot 3 september kunnen de tenten geboekt worden via www.terranova.be/events/pitkamperen-de-notelaer.