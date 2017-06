“Noord-Korea lanceert verschillende raketten”

Brussel - Noord-Korea heeft donderdag (plaatselijke tijd) opnieuw verschillende ballistische raketten afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het zou gaan om antischipraketten.

De Zuid-Koreaanse Joint Chiefs of Staff hebben in een persbericht verklaard dat de projectielen donderdagochtend werden gelanceerd vanuit de kuststad Wonsan, aldus het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

Volgens het Zuid-Koreaanse leger vlogen de raketten ongeveer 200 kilometer, alvorens neer te komen in de Oostzee. Zuid-Korea heeft zijn alertheid verhoogd met het oog op mogelijke extra provocaties, en blijft volledig paraat.

De lancering werd bevestigd door de Japanse overheid, aldus persagentschap Kyodo. De lanceringen hebben geen directe impact gehad op Japan, en hadden geen effect op de veiligheid in het land.

Noord-Korea heeft de afgelopen maanden al talrijke raketten afgevuurd. Pyongyang schendt daarmee resoluties van de Verenigde Naties, en kreeg al verschillende keren sancties opgelegd. Vorige vrijdag nog werden extra sancties opgelegd tegen veertien functionarissen en vier instellingen.

Het regime zou als doel hebben om een intercontinentale raket te bouwen, dat de VS kan raken. De spanningen tussen Pyongyang en Washington lopen hoog op sinds het begin van de ambtstermijn van president Donald Trump, die er een veel strenger discours rond Noord-Korea op nahoudt, en zelfs dreigt met een militaire interventie.

Het hoofd van het Amerikaanse raketafweerprogramma James Syring drukte woensdag in een hoorzitting van het Congres nog zijn ongerustheid uit over de evoluties in het Noord-Koreaanse raketprogramma. “Het is onze plicht om aan te nemen dat Noord-Korea in staat is om de Verenigde Staten met een intercontinentale raket met een kernkop te raken”, zei hij.

Nog woensdag heeft de Zuid-Koreaanse regering de installatie van nieuwe onderdelen van het Amerikaanse raketafweerysteem THAAD opgeschort. De installatie van het systeem, dat eind april was begonnen, kwam er na een akkoord vorige zomer tussen Seoel en Washington. Dat zou Zuid-Korea tegen potentiële raketaanvallen vanuit Noord-Korea moeten beschermen. China en Rusland hadden tegen de stationering van het defensiesysteem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) in Zuid-Korea geprotesteerd, omdat ze hun eigen veiligheidsbelangen daardoor bedreigd zien.