Trump voelt zich volledig gesteund door getuigenis Comey

De Amerikaanse president Donald Trump voelt zich “volledig gesteund” door de communicatie van ex-FBI-baas James Comey over zijn getuigenis van donderdag voor de inlichtingencommissie van de Senaat. Dat meldt Trumps advocaat Marc Kasowitz woensdag in een persbericht.

Donald Trump is “tevreden” dat de Comey “eindelijk openlijk zijn private informatie heeft bevestigd dat de president niet het onderwerp uitmaakt van een onderzoek over Rusland”, aldus de advocaat. “De president voelt zich volledig gesteund. Hij kijkt ernaar uit om voort te werken aan zijn agenda.”

Ook de Republikeinse partij reageert woensdag tevreden op wat Comey tijdens zijn getuigenis zal zeggen. “President Trump had gelijk”, aldus voorzitster van het Republican National Committee Ronna McDaniel in een mededeling. “De mededeling van directeur Comey bevestigt wat de president al lang zegt - hij was nooit het onderwerp van een onderzoek.”

Trump noemde volgens Comey het onderzoek naar Rusland “een wolk” die hem verhindert om te handelen in naam van het land, en Comey verklaart dat de president hoopte dat Comey “een manier kon vinden om te laten weten dat Trump niet onderzocht werd”.

In de voorbereidende tekst van de getuigenis van Comey die woensdag al werd gepubliceerd, staat ook nog voldoende informatie die wel schadelijk kan zijn voor de president. Zo bevestigt de voormalige FBI-baas dat Trump hem gevraagd heeft om het onderzoek naar voormalig nationaal veiligheidsdirecteur Michael Flynn te laten vallen en dat Trump hem om zijn loyauteit heeft gevraagd.

“Grootste angsten”

Volgens de Democraten bevestigt de tekst van Comey “onze grootste angsten”, zo verklaarde Adam Schiff, de Democratische topman in de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Volgens zijn de nota’s “zeker een bewijs voor manipulatie of belemmering”.

Uit een peiling van ABC News en Washington Post die woensdag werd gepubliceerd, blijkt dat de Amerikanen Trump noch Comey vertrouwen in de zaak: 55 procent van de ondervraagden zegt dat ze wat Comey zegt over de Russische inmenging “slechts een beetje” of “helemaal niet” gelooft, terwijl 72 pct hetzelfde zegt over de president, aldus CNN.

Comey leidde als FBI-baas het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen en de banden tussen de Trump-campagne en Moskou, tot hij vorige maand werd ontslagen door de president. Critici zagen daarin een poging om het onderzoek te belemmeren. Via de media raakte vervolgens meer informatie bekend over gesprekken tussen Comey en Trump, waaruit zou blijken dat die laatste gevraagd heeft om het ondezoek naar Michael Flynn stop te zetten. Onder meer daarover zal Comey donderdag getuigen voor het Congres.