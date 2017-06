Kwik klimt opnieuw tot 25 graden

Brussel - Donderdag is er eerst nog veel bewolking over het noorden van het land en er kan daar ook nog wat lichte regen vallen. Elders is het droog en zijn er al opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal mooi met wat, meestal hoge, wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 20 graden op de Hoge Venen, 22 of 23 graden aan zee en 24 of 25 graden in het binnenland. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond neemt de bewolking geleidelijk toe en in de loop van de nacht trekt een actieve storing, vergezeld van, soms hevige, regen- en onweersbuien van west naar oost over het land. De minima liggen tussen 11 graden in de Ardennen en 14 tot 16 graden elders.

Vrijdag hangt er eerst nog veel bewolking en sleept de regen en onweerszone over het land. De storing verplaatst zich langzaam naar het oosten en in de namiddag regent het nog in de Ardennen terwijl elders de opklaringen breder worden. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 21 graden op veel plaatsen in het centrum. De wind is matig in het binnenland en matig tot vrij krachtig aan zee en draait na de passage van het front van het zuidwesten naar het westen.

Zaterdag genieten we van een mooie en vrij warme dag. De maxima schommelen tussen 20 graden in de Ardennen en aan de kust en 25 graden in de Kempen.

Zondag begint nog met brede opklaringen. Geleidelijk ontstaan er stapelwolken die kunnen uitgroeien tot enkele buien, mogelijk met wat gedonder. In de meeste plaatsen blijft het echter droog. Op het einde van de namiddag en avond bereikt een storing met regen en onweer waarschijnlijk het westen van het land. Het wordt warm, met maxima tussen 23 en 28 graden.

In het begin van volgende week zorgt een westelijke stroming voor maxima rond 21 graden in het centrum. Het is meestal wisselend bewolkt met soms enkele buien.