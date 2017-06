Iconische hoekpanden ‘De Lente’ en ‘De Zomer’ op Zurenborg staan te koop

Antwerpen 2018 - Op het kruispunt van de Generaal Van Merlenstraat en de Waterloostraat in Zurenborg staan twee bijna identieke hoekpanden te koop. De panden maken deel uit van vier iconische art nouveaugebouwen die de naam dragen van de vier seizoenen.

Van de vier seizoenen staan de Lente en de Zomer momenteel te koop in Zurenborg. De twee panden waren lang in het bezit van dezelfde eigenaar, maar die wil er nu vanaf.

“De panden werden gebouwd in 1899 en zijn een ontwerp van de Antwerpse architect Joseph Bascourt”, zegt Wim Peleman van First Immo, de verkoper van de gebouwen.

“De Lente moet 1.150.000 euro kosten. De Zomer is met 995.000 euro iets goedkoper. Die prijzen zijn realistisch gesteld voor het aanbod. Het is niet onze bedoeling om de gebouwen te overwaarderen om dan nog fors te zakken. De twee panden zien er langs de buitenkant min of meer hetzelfde uit. De gevels zijn groen getint. De kleuren worden nog meer geaccentueerd door dezelfde tinten in de gevelmozaïeken en in het schrijn- en glaswerk. De twee huizen hebben wel enkele verschillende details. Huis de Zomer wordt gekenmerkt door een vrouw met golvend haar, die de zomer symboliseert. Huis de Lente wordt dan weer gekenmerkt door een jong meisje met meiklokjes, dat de lente symboliseert.”

Appartementen

De binnenkant van de twee beschermde panden ziet er wel volledig anders uit. “De Zomer is ingedeeld in drie ruime en luxueuze appartementen met een tuin en garage. Die appartementen zijn allemaal verhuurd. De Lente is ingedeeld in verschillende kantoor- en vergaderruimtes. Momenteel gebruikt het Vlaams Fonds voor de Letteren het gebouw.”

Bij First Immo zijn ze ervan overtuigd dat de verkoop van de panden vlot zal gaan. “De twee gebouwen liggen heel gunstig in Zurenborg, een van de mooiste en duurste wijken van de stad. Dat trekt een bepaald publiek aan, de ‘upper class’, zou je kunnen zeggen. Het is ook mogelijk om de twee panden samen te kopen trouwens. We denken vooral dat investeerders, bedrijven of verzamelaars interesse zullen tonen. In ieder geval hebben we met de twee panden een uniek aanbod te pakken. De koper zal ongetwijfeld iemand zijn met oog voor authenticiteit en een appreciatie voor de buurt.”

De Zomer en de Lente gaan vanaf vrijdag in verkoop bij First Immo. De Herfst en de Winter aan de overkant zijn eigendom van twee verschillende particulieren die er zelf wonen.