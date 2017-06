Italië dankzij bizarre owngoal voorbij Uruguay, Izquierdo maakt debuut tegen Spanje

A post shared by FOX Sports (@foxsportsnl) on Jun 7, 2017 at 12:22pm PDT

Italië heeft in het Franse Nice in een oefeninterland met 3-0 gewonnen van Uruguay. Een overtuigende zege, maar toch met enige hulp van de Zuid-Amerikanen: verdediger Jose Gimenez opende namelijk de score met een even bizarre als mooi owngoal. Spanje kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Colombia, waar José Izquierdo zijn debuut maakte en Falcao geschiedenis schreef...

Italië en Uruguay ontmoetten elkaar voor het eerst sinds die beruchte WK-wedstrijd uit 2014, toen Luis Suarez verdediger Giorgio Chiellini in de schouder beet. De Barcelona-spits tekende woensdagavond echter niet present (wegens blessure), en zag dus ook niet hoe Italië na zeven minuten al op voorsprong kwam: een lange bal van Lorenzo Insigne werd door Andrea Belotti gecontroleerd, maar vervolgens door de aanstormende Gimenez staalhard in zijn eigen doel getrapt. Doelman Fernando Muslera stond erbij en keer ernaar.

Uruguay moest naast Suarez ook doen zonder sleutelspeler Edinson Cavani (eveneens geblesseerd), maar nam in de tweede helft toch het heft in handen. Italië werd weggedrukt op eigen helft, maar een kopbaldoelpunt van Martin Caceres werd (onterecht) afgekeurd voor een fout op Riccardo Montolivo. In het slot van de wedstrijd sleepte de Squadra de zege dan toch over de meet: Eder kopte een schot van Manolo Gabbiadini in de 83ste minuut binnen, en De Rossi zette in de extra tijd nog een strafschop om na een fout op Stephan El Shaarawy van... de ongelukkige Gimenez.

Voor Uruguay is deze zure nederlaag nu al de vijfde op rij, Italië is negen wedstrijden lang ongeslagen.

Spanje stuit op recordman Falcao

In de oefeninterland tegen Spanje tegen Radamel Falcao intussen geschiedenis: de 31-jarige spits werd Colombiaans topscorer aller tijden door in de 55e minuut op een hoekschop de 1-2 binnen te koppen. Een zege zou het Colombia niet opleveren in Murcia. Drie minuten voor tijd legde Alvaro Morata de 2-2 eindstand vast.

David Silva had in de 22e minuut de score geopend voor Spanje, Edwin Cardona zorgde voor de 1-1 ruststand. Gouden Schoen José Izquierdo maakte zijn debuut bij het nationaal elftal van Colombia. Drie minuten voor affluiten mocht hij als zesde en laatste wisselspeler komen opdraven. Ook Carlos Bacca (ex-Club Brugge) startte op de bank. Hij mocht in de 77e minuut het terrein op.

Falcao, international sinds 2007, zit nu aan 26 doelpunten voor zijn land. Eén daarvan scoorde hij in november 2013 in een oefenpot tegen de Rode Duivels. Arnoldo Iguaran scoorde van 1979 tot 1993 25 keer voor Colombia.

Voor Spanje was het de eerste keer sinds maart 2006 (3-2 tegen Ivoorkust) dat het in eigen huis meer dan één doelpunt incasseerde.