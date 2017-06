Twijfel over start trainingen door uitblijven coach bij Antwerp

Bij Antwerp heeft het uitblijven van duidelijkheid omtrent de trainer zelfs vervelende gevolgen voor de spelers. Aan het einde van vorig seizoen is gezegd dat ze op 12 juni opnieuw op training verwacht worden. Dat is volgende maandag al, maar voorlopig kregen de spelers nog geen officieel bericht over de start van de trainingen en weten ze dus niet of ze zich maandag op de club moeten aandienen.