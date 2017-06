Boek van Bart Somers ‘Samen Leven: een hoopvolle strategie tegen IS’ krijgt Duitse vertaling

Mechelen - De rechten van het boek Samen Leven van Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) zijn verkocht aan de prestigieuze Duitse uitgeverij C.H. Beck. In de lente van 2018 zal de Duitse vertaling van het boek op de markt komen.

Bart Somers bracht het boek, dat in ons land uitgegeven werd bij Houtekiet, eind vorig jaar uit. In Samen Leven beschrijft de ­Mechelse burgervader manieren om onze samenleving te verdedigen, te voorkomen dat jongeren radicaliseren, en terreurorganisaties als IS te stoppen. Het boek kreeg dan ook de ondertitel Een hoopvolle strategie tegen IS mee.

Iedereen zoekt antwoorden

“Ik ben natuurlijk heel blij en fier dat de rechten verkocht zijn aan C.H. Beck”, reageert Somers. “Het is hoogst uitzonderlijk dat boeken van politici vertaald worden. Het maakt duidelijk dat iedereen op zoek is naar antwoorden op de problemen en de uitdagingen waar we de laatste tijd mee te maken krijgen.”

“Mechelen heeft zeker de mirakeloplossing niet”, zegt Somers. “Maar we hebben een coherente aanpak nodig, die veiligheid verzoent met vrijheid en die opnieuw hoop biedt aan alle burgers. Ik denk dat we met die aanpak in onze stad op een positieve manier het verschil maken.”

Duitse media op bezoek

Dat vanuit Mechelen nog geen enkele jongere naar Syrië is vertrokken – in schril contrast met de andere Belgische steden – wekt interesse in het buitenland. “Vooral vanuit de Duitstalige gebieden”, zegt Somers. “Onder meer de Duitse televisie en enkele magazines kwamen hier op bezoek om te bekijken hoe wij met het probleem van radicalisering omgaan. Vorig jaar mochten we ook al de Duitse ­president ­Joachim Gauck verwelkomen”, vertelt hij.

C.H. Beck is een prestigieuze uitgeverij die eerder onder meer non-fictieboeken van Geert Mak, André Aleman en Etty Hillesum vertaalde van het Nederlands naar het Duits en uitbracht in de Duitstalige gebieden.