School in Berchem schorst tiener (12) die met groot keukenmes dreigt

Een banale ruzie is uit de hand gelopen in een school in Berchem. Een leerling van 12 toonde dinsdag een groot keukenmes, nadat hij eerder in een WhatsApp-groep foto’s van wapens had gepost. Twee leerlingen zijn preventief geschorst.

De directie van de campus Heilige Familie in de Jan Moorkensstraat in Berchem alarmeerde dinsdag de politie. Ze maakte zich grote zorgen om een van haar leerlingen, die een groot keukenmes naar school had meegebracht en het wapen op een dreigende manier aan medeleerlingen had getoond.

De jongen in kwestie was verwikkeld geraakt in een conflict tussen twee vriendinnen. De zaak was uit de hand beginnen te lopen toen een WhatsApp-groep werd opgericht waarin de verdachte en een viertal andere jongeren van 12 en 13 jaar foto’s van wapens postten.

Huiszoekingen

Omdat enkele jongeren bij justitie bekendstaan, werd beslist om de zaak niet blauwblauw te laten. “De gsm’s van alle betrokkenen zijn in beslag genomen”, zegt Antwerps parketwoordvoerster Lentle Jespers. “Er werden ook huiszoekingen uitgevoerd, die uiteindelijk niets hebben opgeleverd. Het onderzoek loopt nog: enkele mensen moeten nog worden verhoord.”

Campus Heilige Familie is karig met commentaar. “Het conflict dat aan de oorsprong van het incident ligt, speelt zich buiten onze schoolmuren af”, zegt directeur Franck Bogers. “Toch hebben we beslist om twee leerlingen preventief te schorsen. We wachten nu in alle rust het verdere onderzoek af.”

Het jeugdparket besliste om voorlopig geen verdere stappen te ondernemen. “De school heeft afdoende maatregelen genomen om incidenten in de toekomst te vermijden”, klinkt het.