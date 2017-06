Bart De Wever na vondst poederbrief: “Poging om ons te intimideren”

Deurne - Onbekenden hebben gisteren een brief met een verdacht wit poeder achtergelaten in de brievenbus van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA). Uit onderzoek is gebleken dat het om een ongevaarlijke stof gaat. Volgens de burgemeester gaat het om een poging om hem en zijn familie te intimideren.

De echtgenote van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever raapte de envelop gisteren van de deurmat en opende die. De echtgenote van de burgemeester merkte dat er een wit poeder bij de brief zat en verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. De Civiele Bescherming bracht de verdachte stof naar een laboratorium

Na de melding van mevrouw De Wever rukte de Antwerpse politie met grote middelen uit naar de Herentalsebaan in Deurne. Ook de civiele bescherming kwam ter plaatse. In de loop van de middag kwam het verlossende nieuws dat het verdachte poeder ongevaarlijk zou zijn. Wellicht ging het om een mengeling van farmaceutische producten. Het onderzoek naar wie het verdachte goedje achterliet in de brievenbus van de burgemeester, wordt voortgezet.

Zoveelste incident

Bart De Wever reageert rustig op het zoveelste incident aan zijn woning. Volgens de burgemeester gaat het om een poging om hem en zijn familie te intimideren. Uit welke hoek de intimidatie komt, daar heeft De Wever het gissen naar. “Iemand die me niet leuk vindt”, grapt hij. “Echt geen idee wie dat zou kunnen zijn.”

Het is niet de eerste keer dat de woning van Bart De Wever en zijn gezin het doelwit is. Begin maart gooide een man een bijl door het raam van het huis van De Wever. Dat gebeurde ’s nachts. De Wevers moeder was toen thuis, maar ze bleef ongedeerd.

In het verleden werd de Antwerpse burgemeester ook al gestalkt, werd hij beledigd en werd hij met de dood bedreigd door een psychiatrisch gestoorde junkie, die later zelfmoord zou plegen in zijn cel. In 2012 trof De Wever nog een afgehakte varkenskop aan op de oprit van zijn woning.

Extra bewaking

Het huis van Bart De Wever wordt al een tijd extra bewaakt, nadat er aanwijzingen waren gekomen dat radicale moslims hem mogelijk iets zouden willen aandoen.

De Wever werd al maandenlang geflankeerd door bodyguards en de politie patrouilleerde bijna onafgebroken aan zijn huis.

In de omgeving van zijn huis werden ook bewakingscamera’s geplaatst, zodat de politie de woning van De Wever ook via de camera’s permanent in de gaten kan houden.

Mogelijk kunnen die camerabeelden aan het licht brengen wie de envelop met verdacht poeder in de brievenbus heeft achtergelaten.